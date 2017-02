Atlétka Savinovová dostala štvorročný dištanc: Príde o veľké tituly

Ruská atlétka Maria Savinovová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lausanne 10. februára (TASR) - Ruská bežkyňa na 800 metrov Maria Savinovová dostala štvorročný dištanc za doping v období od júla 2010 do augusta 2013. Trest jej udelil Športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne. Výsledky Savinovovej zo spomenutého obdobia budú anulované a bude musieť vrátiť štyri cenné kovy z vrcholných podujatí.Ruska príde o tri zlaté medaily - z ME v Barcelone 2010, z MS v Dägu 2011 a z OH v Londýne 2012. Vrátiť bude musieť aj striebro z MS v Moskve 2013. Jej dištanc platí od 24. augusta 2015.uviedol CAS v stanovisku.Zlato z MS 2011 a OH 2012 tak pripadne pôvodne druhej Juhoafričanke Caster Semenyaovej.