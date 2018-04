Atlétku Semenyaovú čaká podľa nového pravidla IAAF liečba

Caster Semenyaová. Foto: TASR Foto: TASR

Kapské Mesto 25. apríla (TASR) - Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) by mala vo štvrtok oznámiť nové pravidlo, ktoré sa dotkne napríklad juhoafrickej strednotratiarky Caster Semenyaovej.informoval internetový portál sport24.co.za.Dvadsaťsedemročná dvojnásobná olympijská víťazka v behu na 800 m sa bude musieť v prípade, ak odmietne denne užívať lieky, presunúť na trate od 5000 do 10.000 m. Nové pravidlo IAAF, opierajúce sa o analýzu, podľa ktorej majú takto disponované športovkyne výhodu oproti súperkám, bude platiť na trate od 400 m do míle.