Atlétky so zvýšeným testosterónom budú bežať iba dlhšie trate

Monaco 26. apríla (TASR) - Podľa nových pravidiel Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF) nebudú môcť atlétky so zvýšenou prirodzenou hladinou testosterónu súťažiť na stredných tratiach od 400 metrov do jednej míle (1,6 km).citovala agentúra AP prezidenta IAAF Sebastiana Coea.Zákaz sa týka aj dvojnásobnej olympijskej víťazky na 800 m Caster Semenyaovej z Juhoafrickej republiky. Atlétky musia hladinu testosterónu vo svojom organizme znížiť, alebo budú pretekať na dlhších tratiach od 5000 do 10.000 m.uviedol Dr. Stephane Bermon, ktorý je členom lekárskeho a vedeckého tímu IAAF.