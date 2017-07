Atlétky SR v úsilí postúpiť na MEJ z kvalifikácii trikrát neúspešné

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky kvalifikácií



100 m prek., 2. rozbeh: 1. Marisa Carvalhová (Portug.) 13,78 s, ... 6. Simona TAKÁCSOVÁ (SR) 14,25



výška: 1. Michaela Hrubá (ČR), Maja Nilssonová, Bianca Salmingová (obe Švéd.), Jelizaveta Simanovičová (Biel.) a Saara Sinervová (Fín.) všetky 180 cm, ... 17. Monika ZAVILINSKÁ (SR) 177



guľa: 1. Julia Ritterová (Nem.) 15,98 m, ... 19. Patrícia SLOŠÁROVÁ (SR)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Grosseto 21. júla (TASR) - Trikrát z troch pokusov boli v kvalifikáciách na MEJ v talianskom Grossete slovenské atlétky v piatkovom dopoludní neúspešné. Pre prekážkarku Simonu Takácsovú bol za jej úsilie odmenou aspoň osobný rekord.V rozbehoch na 100 m prek. obsadila Simona Takácsová 26. miesto z 38. Osobný rekord 14,25 jej na postup nestačil, unikol jej však veľmi tesne, o 0,05 sekundy. V 2. rozbehu obsadila 6. miesto, osobné maximum si zlepšila o 0,03 s.Vo výške prekonala v kvalifikácii Monika Zavilinská 177 cm, na finále bolo treba 180. Obsadila 17. priečku z 28, ak by si zopakovala osobný rekord z tejto sezóny 181 cm, tak by postúpila. Dôvod na spokojnosť nemala ani guliarka Patrícia Slošárová, s 13,71 až 19-ta z 28 štartujúcich. A to v tejto sezóne dokázala vrhnúť už 14,93, na postup stačilo aj 14,60.