Atmosféra na derby nadchla aj hráčov, Graňák: Bol to zážitok

Na snímke slovenská striedačka, vľavo tréner slovenských hokejistov Craig Ramsay, uprostred asistent trénera Vladimír Országh a vpravo asistent trénera Róbert Petrovický v zápase základnej A-skupiny 82. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji Česko - Slovensko 5. mája 2018 v Kodani. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Kodaň 6. mája (TASR) - Hokejové derby Česko - Slovensko na MS v Kodani prinieslo okrem drámy na ľade aj súboj fanúšikov. Od sobotňajšieho rána prúdili na sever Európy mnohopočetné výpravy oboch táborov, oba sa postarali o nevšedný zážitok.Veselo bolo už dlhé hodiny pred zápasom. K videniu bolo niekoľko párov, kde mala ona dres Slovenska a on dres Česka a naopak. Vo fanzóne znelo neraz hlasné a zborové - Československo, tento pokrik sa potom preniesol aj na tribúny Royal Areny.povedal obranca Slovenska Dominik Graňák.Česi mali v hľadisku miernu prevahu, tá sa symbolicky s pribúdajúcimi minútami preniesla aj na ľad. Strelca prvého gólu Slovenska Michala Krištofa mrzelo, že prvý reprezentačný gól nemohol s divákmi osláviť intenzívnejšie:Počas zápasu to v hľadisku vyzeralo rôzne. Najskôr boli na koni Slováci, po vyrovnaní zasa Česi. Po góle Sekeru to opäť viac ožilo v sektoroch Slovákov, no záver zápasu spôsobil ošiaľ na českej strane. Napriek dráme na ľade však na tribúnach k žiadnej neprišlo. Naopak. Slováci si s Čechmi v priateľskej nálade štrngali pivom aj po góle Dmitrija Jaškina v predĺžení.povedal pre TASR český brankár Pavel Francouz.Vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Michal Tegza