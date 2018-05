Atos a CEA s podporou ANR predstavili Výbor pre kvantovú výpočtovú techniku

návrh a testovanie nových typov qubitov a lepšia kontrola kvantovej kohézie: tímy Spec pracujú na ovládaní kvantovej kohézie vývojom robustnejších kvantových bitov;



kvantový softvér pre hybridné qubity: Atos prispeje svojimi znalosťami kvantového softvéru a algoritmov ako aj v číselných simulácií pri vývoji nového softvéru, relevantného pre jadrové qubity;





O Atos

BRATISLAVA 29. mája (WBN/PR) -Výbor s názvom Nasniq (Nová architektúra jadrového spinu pre kvantovú výpočtovú techniku) povedie Daniel Estéve, člen Akadémie vied a šéf Oddelenia fyziky pevných látok (Spec, CEA-CNRS, Paris-Saclay).Cieľom výboru je prispieť k vývoju kvantového počítača. Ten by mal v nadchádzajúcich rokoch priniesť revolúciu do spôsobu spracovania informácií a umožniť zvládnuť explóziu dát, ktoré prinesú koncepty Big Data a internet vecí. Kvantové technológie predstavujú kľúčový faktor pre suverenitu. Vyžadujú si obrovské úsilie pri výskume a vývoji i spájanie akademických tímov s podnikmi.Atos a CEA-CNRS budú spolupracovať a s podporou Národnej výskumnej agentúry (ANR) prispejú k tejto iniciatíve svojimi skúsenosťami.Atos, globálny hráč a európsky líder v oblasti superpočítačov prispeje k práci výboru svojimi znalosťami z oblastí vysoko výkonnej a kvantovej výpočtovej techniky. Atos už v roku 2016 spustil ambiciózny program kvantovej výpočtovej techniky Atos Quantum. Vďaka nemu sa už v júli 2017 dostal na trh Atos Quantum Learning Machine (Atos QLM), prvý stroj, schopný simulovať až 40 qubitov, ktorý dnes simuluje fyzické qubity pre zvýšený výkon.Daniel Estéve a skupina Quantronic z Oddelenia fyziky pevných látok (Spec, CEA-CNRS, Paris-Saclay) sú priekopníkmi v oblasti znalostí a ovládania kvantovej informácie. Skupina vymyslela napríklad takzvaný obvod s Cooperovými pármi, ktorý viedol k dnes používaným supravodivým kvantovým bitom.Nasniq bude spájať základný výskum tímu Spec (CEA-CNRS) s vývojom Atosu v oblasti algoritmickej simulácie a bude ďalej posilňovať synergie medzi všetkými aktivitami CEA na tomto poli. Výbor bude okrem toho monitorovať technologický vývoj tejto inovatívnej oblasti.„Založenie výboru je dôležitým míľnikom pri vzniku francúzskeho odvetvia kvantovej výpočtovej techniky. V kontexte, v ktorom sa kvantové technológie stávajú skutočne globálnou témou, nám to umožňuje pozicionovať Atos a CEA, dvoch popredných francúzskych aktérov, ako európskych lídrov v kvantovej výpočtovej technike. Spoločne pracujeme na tom, aby sa Francúzsko stalo jedným z hlavných výskumných centier v oblasti kvantovej výpočtovej techniky na celom svete,“ povedal„Medzinárodná konkurencia na poli kvantovej výpočtovej techniky v ostatných mesiacoch dramaticky vzrástla. Výbor Nasniq je príležitosťou pre CEA a Atos, aby ešte viac posilnili svoje existujúce partnerstvo na poli vysoko výkonnej výpočtovej techniky v kvantovej výpočtovej technike. Okrem toho nám to umožní priaznivejšie pozicionovať naše tímy pri budúcich európskych výzvach pre kvantové inžinierstvo, v rámci hlavného frameworku Európskej komisie Kvantové technológie alebo Programu 9. frameworku,“ povedalVýbor Nasniq sa musí zaoberať nasledovnými výzvami:Posilnením interakcie medzi výskumnými a priemyselnými tímami Nasniq navyše umožní lepšie vyškolenie budúcich inžinierov a výskumníkov v tejto oblasti.Viac o Atos Quantum sa dozviete na: https://atos.net/fr/vision-et-innovation/atos-quantum Viac o skupine Quantronic Spec (CEA-CNRS): http://iramis.cea.fr/spec/Pres/Quantro/