Atos plánuje získať spoločnosť Siemens Convergence Creators

PARÍŽ 3. októbra 2017 (WBN/PR) - Atos, ktorý je globálnym lídrom v oblasti digitálnej transformácie, dnes oznámil že je v procese ovládnutia spoločnosti Siemens Convergence Creators GmbH (CVC) - globálneho poskytovateľa digitálnych transformačných riešení s hlavným sídlom vo Viedni. So svojimi vysoko kvalifikovanými inžiniermi a celkovým počtom zhruba 800 zamestnancov spoločnosť CVC dodáva softvérové ​​riešenia v oblastiach komunikačných sietí, riadenia služieb a zákazníkov, bezpečnosti, multimediálneho infotainmentu a vesmírnej technológie.CVC bola spočiatku interným inovatívnym partnerom v oblasti výskumu a vývoja a riešení pre viaceré spoločnosti v rámci skupiny Siemens. V roku 2016 spoločnosť Siemens dokončila jej vyčlenenie ako nezávislú spoločnosť v rámci Siemens BU (podnikateľská jednotka Siemensu) s vlastnými zdrojmi IP (zdroje duševného vlastníctva) a externou zákazníckou stratégiou.CVC zameraná na inovatívne riešenia v oblasti výskumu a vývoja a riešení na kľúč môže prehĺbiť technologický náskok Atosu. CVC by priniesla špecifické patenty na softvér a hardvér najmä na rozšírenie riešení kybernetickej bezpečnosti a komunikačných riešení. Tieto kombinované ponuky by posilnili portfólio spoločnosti Atos a jej schopnosť dodávať inovatívne riešenia pre kritické systémy a zabezpečené siete. Tým by vznikol priestor súčasne zvýšiť penetráciu Atosu na trhu Telco a umožniť prístup k trhom s vysokým rastom, ako sú výrobcovia a operátori satelitov a civilných lietadiel.Prítomnosť spoločnosti CVC v Nemecku, Spojených štátoch a strednej a východnej Európe (s dodávateľskými centrami v Chorvátsku a Rumunsku poskytujúcimi digitálnu expertízu) spolu s výkonnou sieťou partnerov vytvára spoločnosti Atos silný základ pre aktivity na celom svete.Uzavretie transakcie sa očakáva koncom decembra 2017 a podlieha konzultáciám so zástupcami zamestnancov dotknutých spoločností a schváleniam regulačných a protimonopolných orgánov.