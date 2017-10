Atrakcie Prešovského kraja zachytáva nové video, má prilákať turistov

Jazda plťou po rieke Dunajec v Pieninskom národnom parku v Červenom Kláštore. Foto: TASR/ Oliver Ondráš Jazda plťou po rieke Dunajec v Pieninskom národnom parku v Červenom Kláštore. Foto: TASR/ Oliver Ondráš

Prešov 27. októbra (TASR) – Turistické atraktivity Prešovského kraja počas všetkých ročných období zachytili autori videospotu, ktorý má pomôcť cestovnému ruchu. Predstavila ho v piatok Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska (KOCR SVS) pri príležitosti piateho výročia svojho založenia. Videospot vznikal rok a pol.„Veríme, že sa bude verejnosti páčiť, obsahuje nádherné zábery nášho kraja. Videospot je určený na propagáciu Prešovského kraja doma i v zahraničí. Jeho príprava bola náročná, trvala rok a pol. V kraji máme množstvo atraktivít, ktoré sme chceli ukázať – od Vysokých Tatier cez Pieniny, Duklu, Poloniny, kráľovské mestá, historické pamiatky až po kultúru, šport a wellness. Autorom spotu je Jakub Augustinský, ktorý do videa vniesol mnoho moderných prvkov,“ povedal riaditeľ KOCR SVS Martin Janoško.Cestovnému ruchu v Prešovskom kraji sa v prvom polroku darilo. Medziročne vzrástol počet návštevníkov ubytovacích zariadení o 4,5 percenta, čo predstavuje nárast o 17.650 návštevníkov. Spolu od januára do júna prenocovalo v kraji 411.696 návštevníkov, priemerný čas pobytu bol tri noci. Ľudí by mala do kraja prilákať aj turistická infraštruktúra doplnená novými prvkami.„Nárast počtu návštevníkov hlásia informačné centrá, správcovia kultúrnych inštitúcií i hotelieri. Sme radi, že sme k zvýšeniu povedomia o kraji prispeli aj my. Realizovali sme trojicu kampaní a do konca roka ešte sfinalizujeme naplánované aktivity v rámci infraštruktúry,“ uviedol Janoško,Pre rodiny s deťmi pripravili letnú kampaň Legendarium, v ktorej spoznávali Prešovský kraj prostredníctvom legiend. Do kampane bolo zapojených vyše 40 zariadení, v ktorých návštevníci zbierali súťažné nálepky. V aplikácii Legendarium Go našli turisti ďalšie tipy na výlety. Do septembrového žrebovania prišlo takmer 3000 súťažných ústrižkov. Návštevnosť obnovených hradov podporili kampaňou LETOHRAD 2017 v spolupráci so správcami hradov a OZ Rákociho cesta. Tretiu kampaň venovali cyklistom. V lete objavovali štyri oblasti Prešovského kraja počas Cyklopátraní Prešovským krajom.Do rozvoja prvkov turistickej infraštruktúry investuje KOCR SVS v tomto roku 41.500 eur. V šarišskom regióne to bude 140 kilometrov značenia turistických chodníkov a nové hnedé tabule. Na Zamagurí upravia lyžiarske bežecké a cyklistické trate, v Malej Frankovej pribudne turistická tabuľa, v okolí Spišských Hanušoviec sprejazdnia cyklistický chodník. V Bachledovej doline upravili zeleň pri novej atrakcii Chodníka v korunách stromov. Dokončia aj značenie cyklotrasy Domaša – Humenné, nad Bardejovom do konca roka zrekonštruujú vyhliadku v časti Kamenná Hora.