Aubameyang sa má sťahovať z Dortmundu do PSG za 70 miliónov eur

Pierre-Emerick Aubameyang v drese Dortmundu.

Paríž 31. mája (TASR) - Pierre-Emerick Aubameyang sa má stať najvýraznejšou letnou akvizíciou francúzskeho futbalového klubu Paríž St. Germain. Gabonský útočník už podľa francúzskych médií súhlasil s prestupom z Borussie Dortmund, ktorá by za neho mala zinkasovať 70 miliónov eur.Aubameyang nastrieľal v 125 dueloch za Dortmund 85 gólov a počas svojho pôsobenia v žlto-čiernom drese sa stal kráľom bundesligových strelcov, najlepším hráčom nemeckej ligy i Africkým futbalistom roka. S Borussiou má kontrakt do roku 2020.V PSG by mal podľa britského periodika Independent ročne zarobiť 10 miliónov eur a pri podpise zmluvy dostať bonus vo výške šesť miliónov eur.O jeho služby mali údajne záujem aj anglické kluby Manchester United, Manchester City, Liverpool a Chelsea. Aubameyang sa narodil vo francúzskom Lavale, ale reprezentuje Gabon. V minulosti už vo francúzskej lige obliekal dresy Dijonu, Lille, Monaca i St. Etienne, odkiaľ v roku 2013 prestúpil do Dortmundu. PSG v tejto sezóne neobhájil titul, majstrom Ligue 1 sa stalo Monaco.