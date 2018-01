Aubameyang sa vrátil do tréningového procesu Dortmundu

Pierre-Emerick Aubameyang, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dortmund 15. januára (TASR) - Gabonský futbalista Pierre-Emerick Aubameyang sa po disciplinárnom treste v pondelok vrátil do tréningového procesu Borussie Dortmund. Nemecký bundesligový klub suspendoval svojho hráča pre neúčasť na sobotňajšej tímovej porade. Útočníka nezaradili na súpisku v nedeľňajšom ligovom zápase proti Wolfsburgu (0:0).prezradil tréner Peter Stöger.povedal kouč ešte pred stretnutím. V ňom Dortmundu jeho kanonier citeľne chýbal, domáci tím neprelomil obranné hradby Wolfsburgu a uhral iba bezgólovú remízu.Už druhýkrát v tomto ročníku a celkovo tretíkrát absentoval Aubameyang v kádri Borussie z disciplinárnych dôvodov. Vlani v novembri Stögerov predchodca Peter Bosz vynechal 28-ročného útočníka z kádra na zápas po tom, ako meškal 30 minút na tréning. Už v minulej sezóne Aubameyanga potrestal vtedajší tréner Dortmundu Thomas Tuchel pred duelom Ligy majstrov za to, že si odskočil na nákupy do Milána.povedal športový riaditeľ Dortmundu Michael Zorc pre Sky a priznal, že v nedeľu mal s hráčom kontroverzný rozhovor.citovala Zorca agentúra DPA.Podľa nemeckých médií by mohol byť Aubameyangov najnovší prehrešok začiatkom jeho konca v Dortmunde.Aubameyang je s 13 gólmi druhý v tabuľke strelcov bundesligy za vedúcim poľským kanonierom Bayernu Mníchov Robertom Lewandowskim, ktorý skóroval 15-krát. Dortmund je po 18. kole nemeckej bundesligy na 4. mieste, na vedúci Bayern stráca pätnásť bodov.