Audi urovnala spor so svojimi čínskymi distribútormi

Peking 20. mája (TASR) - Audi, dcéra nemeckého koncernu Volkswagen (VW), informovala, že konflikt so svojimi dílermi v Číne vyriešila.uviedol dnes v Pekingu šéf distribúcie Audi Dietmar Voggenreiter. Dodal, že došlo k podpisu dohody o hlavných zásadách spolupráce s nimi.Odbyt vozidiel automobilky Audi na jej najdôležitejšom trhu v prvých štyroch mesiacoch tohto roku v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška klesol o 18 %. Mnoho z jej 540 distribútorov bojkotovalo predaj Audi na protest proti ohlásenému zámeru vedenia, že podpíše dohodu o predaji svojich vozidiel aj s ďalšou distribútorskou sieťou, koncernom SAIC. Doteraz ich predávala len sieť FAW.Po podpísaní dohody so SAIC bude mať Audi v Číne len jednu predajnú a distribútorskú sieť. Voggenreiter povedal, že z novej situácie budú mať zisk všetci zúčastnení. Manažér dodal, že obchody sa teraz dostanú. Do konca prvého polroka by sa mal odbyt Audi v Číne rýchlo zotaviť.