Audi zvoláva pre emisie do servisov ďalších takmer 5000 áut

Ingolstadt 2. novembra (TASR) - Nemecký výrobca luxusných áut Audi oznámil vo štvrtok zvolávanie ďalších takmer 5000 dieselových áut do servisov s cieľom aktualizovať softvér, ktorý kontroluje emisie výfukových plynov.Ako povedal hovorca spoločnosti, firma zvoláva do servisov 4997 vozidiel, o čom informovala Spolkový úrad pre automobilovú dopravu (KBA). Na nemeckom trhu sa zvolávanie týka celkovo 3660 áut.Vo štvrtok oznámené zvolávanie vozidiel je ďalšie po júlovej informácii Audi o zvolaní okolo 850.000 áut do servisov práve s cieľom aktualizovať softvér kontrolujúci emisie výfukových plynov.Emisný problém vypukol v septembri 2015, keď americká Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) informovala, že nemecký koncern Volkswagen (VW), materská firma spoločnosti Audi, nainštaloval do približne 600.000 dieselových vozidiel v USA softvér, ktorý umožňoval maskovať reálne hodnoty oxidov dusíka. VW neskôr podvod aj priznal a uviedol, že vo svete jazdí zhruba 11 miliónov áut s takýmto softvérom.