Audítori: Chybovosť v platbách z rozpočtu EÚ aj naďalej klesá

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 28. septembra (TASR) - Odhadovaná chybovosť v platbách z rozpočtu EÚ sa neustále zmenšuje. Uviedol Európsky dvor audítorov (EDA) v dnes zverejnenej účtovnej uzávierke za rok 2016.Podľa najnovšej výročnej správy približne polovica výdavkov EÚ kontrolovaných v roku 2016 bola pod 2-% prahom významnosti chýb, čo znamená, že audítori k platbám v roku 2016 namiesto záporného výroku vydali výrok s výhradou. Podľa ich stanoviska ani príjmy EÚ v roku 2016 neobsahovali významné chyby.Ide o prvý výrok s výhradou, odkedy audítori od roku 1994 každoročne vydávajú správy o vierohodnosti.Celková chybovosť vo výdavkoch EÚ za rok 2016 bola odhadnutá na 3,1 % oproti 3,8 % v roku 2015 a 4,4 % v roku 2014.EDA upozornil, že "platby na základe nárokov" uhrádzané za splnenie konkrétnych podmienok tvoria približne 49 % výdavkov EÚ, pričom chybovosť v nich bola pod prahom 2 %. Ide o platby, ktoré zahŕňajú priamu pomoc poľnohospodárom, granty pre študentov a výskumných pracovníkov a tiež náklady na zamestnancov.V kapitole "Prírodné zdroje: podpora trhu a priama podpora" sa chybovosť odhaduje na 1,7 % a ešte menšia bola zistená v kapitole "Administratíva" - 0,2 %.Vyššiu chybovosť audítori zaznamenali v platbách v súvislosti s preplácaním nákladov. V rámci kapitoly "Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť" bola chybovosť odhadnutá na 4,8 %, podobne aj v oblasti "Prírodné zdroje: rozvoj vidieka, životné prostredie, opatrenia v oblasti klímy a rybné hospodárstvo" - 4,9 %.uviedol predseda EDA Klaus-Heiner Lehne v správe pre médiá. Upozornil, že pri budúcich previerkach rozpočtu EÚ sa audítori viac sústredia na vnútorné kontroly v Európskej komisii a v členských štátoch.dodal Lehne.Podľa údajov EDA opatrenia prijaté členskými štátmi Únie a eurokomisiou znížili celkovú odhadovanú chybovosť o 1,2 %. K dispozícii však boli dostatočné informácie na to, aby sa predišlo mnohým ďalším chybám a tiež aby sa tieto chyby včas odhalili a opravili. Audítori tvrdia, že keby sa všetky tieto informácie použili správne, chybovosť v kapitolách "Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť", "Prírodné zdroje" a "Globálna Európa" by bola pod 2-% prahom."To znamená, že nie sú potrebné dodatočné kontroly, ale že existujúce kontroly sa musia vykonávať poriadne,“ upozornil Lehne.Audítori tiež upozornili, že celkové platby, ktoré sa EÚ zaviazala vyplatiť z budúcich rozpočtov, tzv. "nesplatené záväzky", boli v roku 2016 vyššie než kedykoľvek predtým – 238,8 miliardy eur. Podľa EDA by zúčtovanie týchto nevybavených platieb a zamedzenie vzniku nových malo byť prioritou pri plánovaní výdavkov EÚ v budúcej finančnej perspektíve, v období po roku 2020.Európsky dvor audítorov je nezávislou kontrolnou inštitúciou EÚ. Jeho audítorské správy upozorňujú na zodpovednosť tých, ktorí nedodržiavajú stanovené hospodárenie s rozpočtom EÚ.Podľa EDA výdavky EÚ v roku 2016 dosiahli celkovú výšku 136,4 miliardy eur, približne 267 eur na občana, čo predstavuje asi 1 % HNP EÚ a približne 2 % celkových verejných výdavkov členských štátov EÚ. Najviac zdrojov bolo vlani vyčlenených na "Prírodné zdroje" (57,9 miliardy eur), "Súdržnosť" (35,7 miliardy eur) a "Rast a zamestnanosť" (15,2 miliardy eur).