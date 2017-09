Augustový predaj áut v EÚ prekonal čísla pred začatím finančnej krízy

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 14. septembra (TASR) - Predaj áut v Európskej únii pokračoval v auguste v raste, pričom tempo rastu sa v porovnaní s vývojom v júli výrazne zrýchlilo. Uviedlo to dnes Združenie európskych výrobcov áut (ACEA).Predaj áut v EÚ vzrástol v auguste medziročne o 5,6 % na 865.047 vozidiel. V júli rast predaja dosiahol 2,7 %. Zároveň to znamená najlepší augustový výsledok za poslednú dekádu, keď počet predaných áut v minulom mesiaci prekonal aj počet predaných áut v auguste 2008, teda pred nástupom svetovej finančnej krízy.Z najväčších európskych trhov sa predaj výrazne zvýšil najmä v Taliansku a Španielsku. Predaj áut v týchto krajinách vzrástol v auguste medziročne o 15,8 %, respektíve o 13 %. Predaj sa zvýšil aj vo Francúzsku a Nemecku, a to o 9,4 %, respektíve 3,5 %. Naopak, v Británii sa dopyt po autách znížil o 6,4 %.Od januára do konca augusta sa v EÚ predalo viac než 10 miliónov áut. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 4,5 %.