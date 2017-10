Aupark Tower má blízko k prírode

Foto: Heitman Foto: Heitman

Bratislava 6. októbra (OTS) - Fasádu budovy bude totiž od piatka 6. októbra každú noc zdobiť svetelná vizualizácia Close to the nature (Blízko k prírode). Špeciálna projekcia prírody odkazuje netradičným spôsobom na zelenú certifikáciu budovy BREEAM a na lokálne kontexty tejto strany dunajského nábrežia.Administratívna budova získala v tomto roku uznávanýv dvoch hodnotených oblastiach – technický stav a manažment budovy. Aupark Tower sa tak zaradil medzi elitnú skupinu budov, ktoré pri svojej prevádzke zohľadňujú udržateľnosť zdrojov a dbajú na zdravé pracovné prostredie svojich nájomníkov. Podľa údajov Slovenskej rady pre zelené budovy má aktuálne v Bratislave zelenú certifikáciu typu BREEAM a LEED okolo 20 administratívnych projektov vrátane BBC5, ktorú rovnako ako Aupark Tower vlastní realitný fond Heitman.Na získanie zeleného certifikátu upozornil Aupark Tower svetelnou projekciou loga BREEAM už v máji tohto roka.uviedla, ktorá vlastní budovy so zelenými certifikátmi BREEAM –v Bratislave.Budova Aupark Tower sa nachádza v blízkosti Sadu Janka Kráľa, kde budú v sobotu 7. októbra 2017 po zotmení umiestnené rôzne svetelné umelecké inštalácie a atrakcie v rámci každoročného umeleckého happeningu. Začiatok projekcie na Aupark Tower je naplánovaný už na večer 6. októbra 2017 a bude trvať počas celého mesiaca.dodala- podpora cyklo dopravy- rad vertikálnych zelených záhrad, ktoré na každé poschodie prinášajú prírodu vo forme stromov a popínaviek- rozšírenie zelených extenzívnych terás- hmyzí hotel na streche- naplánovaná rekonštrukcia lobby priestorov, vďaka ktorej by sa do interiéru mali pretaviť nové vegetačné/zelené prvky).