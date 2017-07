Austrálčan Matthews vyhral 14. etapu Tour, Froome späť v žltom drese

Austrálsky cyklista Michael Matthews z tímu Sunwebu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Blagnac 15. júla (TASR) - Austrálsky cyklista Michael Matthews triumfoval v sobotňajšej 14. etape pretekov Tour de France. Jazdec tímu Sunweb najlepšie zvládol záverečné stúpanie na 181,5 km dlhej trati z Blagnac do Rodez a zvíťazil pred Belgičanom Gregom Van Avermaetom (BMC) a Nórom Edvaldom Boassonom Hagenom (Dimension Data). Nemecká stajňa Sunweb tak slávila druhé etapové víťazstvo po sebe, v piatok vyhral domáci Warren Barguil.Záver etapy nezvládol vedúci muž priebežnej klasifikácie Talian Fabio Aru, ktorého vyvliekol zo žltého trička britský konkurent Christopher Froome (Sky). Obhajca titulu má po 14. etape pred Aruom náskok 19 sekúnd, tretí je Francúz Romain Bardet (+23).Sobotňajšia zvlnená etapa, na ktorej absolvovali cyklisti len dve stúpania tretej kategórie, mala sedieť výbušným jazdcom. Tí sa chceli presadiť na krátkom, no prudkom záverečnom kopci v meste Rodez. Šanca sa však otvárala aj utečencom. Už v neutrálnej zóne bolo badať nedočkavosť Thomasa Voecklera (Direct Energie), po otvorení etapy domáci pretekár aj zaútočil a postupne sa k nemu pridali ďalší traja jazdci Timo Roosen (Lotto-Jumbo), Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) a Maxime Bouet (Fortuneo). Neskôr sa k nim pripojil Reto Hollenstein (Kaťuša-Alpecin), ktorý musel zmazať 90-sekundové manko, aby ich dostihol. Päťčlenná vedúca skupinka príkladne spolupracovala, na rýchlostnej prémii zviedli súboj o 20 bodov de Gendt a Bouet, lepší špurt ukázal Belgičan.Hlavný pelotón ťahali tímy Sunweb a BMC, ktorí dovolili jadcom v úniku utvoriť si maximálne dveapolminútový náskok. De Gendt bol prvý na oboch stúpaniach a uchmatol obe horské prémie. Belgičanovým kolegom v úniku postupne dochádzali sily, najprv odpadli Bouet a Hollenstein, 34 km pred cieľom Roosen a napokon sa De Gent zbavil aj Voecklera a zobral to na seba. Tridsať km pred cieľom mal náskok 1:25 min pred pelotónom, ten však zvýšil tempo a postupne z manka ukrajoval. Dvanásť km sa jeho snaženia skončilo a balík ho pohltil. Bolo tak jasné, že o víťazstvo si to rozdajú favoriti etapy. Skupinu favoritov stále ťahali tímy BMC a Sunweb, ktorí veľmi rýchlo odrazili štvorčlenný únik. Na finálovom kopci bojovali o prvenstvo Gilbert a van Avarmaet, zozadu si však dobre naplánoval útok Matthews a mohol sláviť etapový triumf. Za vedúcimi jazdcami sa utvorili veľké medzery, Aru nezachytil tempo a prišiel tak o žltý dres.