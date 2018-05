Austrálčan usporiadal pred svojou eutanáziou tlačovú konferenciu

104-ročný austrálsky vedec David Goodall hovorí počas svojej tlačovej konferencie deň pred svojím dobrovoľným ukončením života 9. mája 2018 vo Švajčiarsku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bazilej 9. mája (TASR) - David Goodall, 104-ročný austrálsky ekológ, ktorý odcestoval do Švajčiarska, aby tam dobrovoľne ukončil svoj život, vyjadril v stredu nádej, že jeho krok zmení názor na eutanáziu. Jeho slová zazneli na stredajšej tlačovej konferencii vo švajčiarskom Bazileji.Goodall plánuje ukončiť svoj život vo štvrtok na bazilejskej klinike Lifecircle. Dúfa, že jeho príbeh povedie k liberálnejším zákonom v Austrálii, kde asistovaná samovražda nie je legálna.Goodall nejavil žiadne známky nervozity a nemal pochybnosti o svojom rozhodnutí, poznamenala agentúra DPA.Na otázku, akú hudbu by chcel počúvať v poslednej hodine svojej pozemskej púte, v nemčine zaspieval záverečnú časť Symfónie č. 9 od nemeckého skladateľa Ludwiga van Beethovena.Austrálska iniciatíva na podporu eutanázie Exit International, ktorej je Goodall členom už 20 rokov, vyzbierala takmer 20.000 dolárov na pokrytie jeho cestovných nákladov do Švajčiarska.Zakladateľ Exit International Philip Nitschke v nedávnom rozhovore pre DPA uviedol, že Goodall je v dobrej fyzickej kondícii, ale kvalita jeho života sa už mierne zhoršila. Sám vedec vyhlásil, že stráca zrak a sluch a takto ďalej nechce žiť.Nitschke doplnil, že rozhodnutie o asistovanej eutanázii urobil Goodall pri úplnom psychickom zdraví.