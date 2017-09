Austrálčania odovzdali v rámci amnestie už 26.000 nelegálnych zbraní

Ilustračná foto Foto: FOTO TASR/Jozef Ďurník Foto: FOTO TASR/Jozef Ďurník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Canberra 8. septembra (TASR) - Už takmer 26.000 neregistrovaných strelných zbraní odovzdali Austrálčania v rámci zbraňovej amnestie, ktorá platí od 1. júla do 30. septembra. Vláda ju vyhlásila v snahe eliminovať rastúcu hrozby terorizmu a zvýšený prílev nelegálnych zbraní zo zahraničia, informoval dnes denník Guardian.Austrália má jeden z najprísnejších zákonov o držbe strelných zbraní. Napriek sa však odhaduje, že sa v krajine nachádza zhruba 260.000 neregistrovaných zbraní. Časť z nich sa pritom dostáva do rúk teroristov alebo členov zločineckých gangov.V rámci prvej amnestie za posledných vyše 20 rokov môžu Austrálčania odovzdať neregistrované zbrane bez obavy z trestného postihu. Ak tak neurobia, hrozia im pokuty až vo výške 280.000 austrálskych dolárov (188.000 eur) a trest odňatia slobody až na 14 rokov.Podľa údajov, ktoré dnes zverejnila austrálska vláda, bolo od 1. júla odovzdaných už 25.999 zbraní, teda v priemere 464 denne. Minister spravodlivosti Michael Keenan to označil za "veľký úspech", ktorý prekonal všetky očakávania. Súčasne varoval, že prípadné neodovzdanie nelegálne držaných zbraní bude mať pre previnilcov vážne dôsledky.Občania môžu odovzdávať nelegálne držané zbrane anonymne na určených zberných miestach zriadených v každom austrálskom štáte a teritóriu. Najviac sa ich zozbieralo v Novom Južnom Walese (13.468) a v Queenslande (7000).Zbraňovú amnestiu v Austrálii naposledy vyhlásili v rokoch 1996-1997. Austrálčania vtedy celkovo odovzdali 643.726 zbraní. Amnestia spred 20 rokov bola vyhlásená po masakre v tasmánskom Port Arthure, pri ktorom zahynulo 35 ľudí. Vláda vtedy reagovala zákazom držby poloautomatických a automatických zbraní.