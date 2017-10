Austrálčania počas amnestie odovzdali 51.000 zbraní

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sydney 6. októbra (TASR) - Až 51.000 neregistrovaných strelných zbraní odovzdali Austrálčania v rámci trojmesačnej zbraňovej amnestie. S odvolaním sa na austrálskeho premiéra Malcolma Turnbulla o tom dnes informovala agentúra DPA.Turnbull odmietol výzvy na predĺženie zbraňovej amnestie po víkendovej masovej streľbe v americkom Las Vegas.povedal pre miestne médiá.dodal.Zbraňová amnestia platila od 1. júla do 30. septembra. Vláda ju vyhlásila v snahe eliminovať rastúcu hrozby terorizmu a zvýšený prílev nelegálnych zbraní zo zahraničia.Počas amnestie boli odovzdané aj viaceré historické zbrane spred roku 1900 a z oboch svetových vojen, moderné poloautomatické zbrane, podomácky vyrobené zbrane a dokonca aj jeden raketomet, oznámil Turnbull.Zbraňovú amnestiu v Austrálii naposledy vyhlásili v rokoch 1996-1997. Austrálčania vtedy celkovo odovzdali 643.726 zbraní. Amnestia spred 20 rokov bola vyhlásená po masakre v tasmánskom Port Arthure, pri ktorom zahynulo 35 ľudí. Vláda vtedy reagovala zákazom držby poloautomatických a automatických zbraní.V rámci prvej amnestie za posledných vyše 20 rokov mohli Austrálčania odovzdať neregistrované zbrane bez obavy z trestného postihu. Ak by tak neurobili, hrozili by im pokuty až vo výške 280.000 austrálskych dolárov (188.000 eur) a trest odňatia slobody až na 14 rokov.Austrália má jeden z najprísnejších zákonov o držbe strelných zbraní. Napriek tomu sa však odhaduje, že sa v krajine nachádza zhruba 260.000 neregistrovaných zbraní. Časť z nich sa pritom dostáva do rúk teroristov alebo členov zločineckých gangov.