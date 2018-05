Austrálčania povolali pred MS Maclarena pre obavy nad stavom Juricu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sydney 28. mája (TASR) - Austrálsky futbalový reprezentant Tomi Juric laboruje so zranením kolena a jeho štart na majstrovstvách sveta 2018 v Rusku je v ohrození. Tréner Bert van Marwijk tak pre každý prípad povolal útočníka Jamieho Maclarena z nemeckého SV Darmstadt 98, ktorý v sezóne 2017/18 hosťoval v škótskom prvoligovom tíme FC Hibernian.Dvadsaťšesťročný útočník švajčiarskeho FC Luzern má už len niekoľko dní, aby sa dal zdravotne do poriadku.citovala agentúra AP van Marwijka, ktorého zverenci sa momentálne pripravujú na šampionát v tréningovom tábore v Turecku. V piatok odohrajú prípravný zápas proti Českej republike v Rakúsku a po ňom oznámi holandský kouč konečnú 23-člennú nomináciu do Ruska."Socceroos" nastúpia v základnej C-skupine MS proti Francúzsku, Peru a Dánsku.