Austrália bude mať super silné ministerstvo vnútra

Austrálsky premiér Malcolm Turnbull. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sydney 18. júla (TASR) - Austrálska vláda vytvorí nové "superministerstvo", ktoré bude mať na starosti všetky orgány národnej bezpečnosti i záležitosti týkajúce sa imigrácie. Oznámil to dnes austrálsky premiér Malcolm Turnbull.Nové ministerstvo vnútra bude koordinovať všetky bezpečnostné inštitúcie vrátane vnútroštátnej spravodajskej služby, federálnej a pohraničnej polície či agentúry pre finančnú kriminalitu, ako aj zložky súčasného ministerstva pre imigráciu a ochranu hraníc.Turnbull uviedol, že ide o najvýznamnejšiu reformu vnútroštátneho bezpečnostného a spravodajského systému v Austrálii "za vyše 40 rokov".povedal Turnbull novinárom v Canberre.Turnbull dodal, že ministerstvo bude podobné britskému ministerstvo vnútra, keďže bude spájať pohraničné a bezpečnostné agentúry.Nový rezort povedie súčasný minister pre imigráciu a ochranu hraníc Peter Dutton. Jeho zástupcami v novej funkcii budú ďalší dvaja členovia austrálskeho kabinetu, generálny prokurátor a minister spravodlivosti.Pod ministerstvo vnútra bude spadať aj koordinačný úrad pre národnú bezpečnosť a nové centrum pre počítačovú bezpečnosť.Turnbull podľa vlastných slov očakáva uskutočnenie týchto zmien do júla 2018.Avizovanie reformy prišlo po tom, ako premiér v pondelok oznámil, že austrálska armáda bude vo väčšej miere zapojená do reakcií na teroristické činy v krajine. Jej špeciálne jednotky budú tiež poskytovať výcvik polícii.