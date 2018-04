Austrália dá pol miliardy dolárov na obnovu Veľkej koralovej bariéry

Veľká korálová bariéra. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sydney 29. apríla (TASR) - Austrálska vláda vynaloží v nasledujúcich rokoch 500 miliónov austrálskych dolárov (380 miliónov USD) na pomoc pri obnove a ochrane Veľkej koralovej bariéry. V nedeľu to oznámila samotná vláda.uviedol minister životného prostredia Josh Frydenberg pre austrálsku televíznu stanicu ABC.Financie pôjdu na ešte rozsiahlejšiu obnovu bariéry, zlepšenie čistoty okolitej vody, obmedzenie dravých hviezdic z rodu tŕňová koruna, ktoré zabrali celé časti útesu, a na podporu šľachtenia koralov odolnejších voči vysokým teplotám a voči stresu zo svetla.Veľká koralová bariéra je najväčšia sústava koralových útesov a ostrovčekov na svete - má väčšiu rozlohu než Taliansko. Je tiež jedným z najrozmanitejších ekosystémov na našej planéte a domovom pre milióny morských foriem života (živočíchov či rastlín).Nachádza sa v Koralovom mori v Tichom oceáne, pri severovýchodnom pobreží austrálskeho štátu Queensland. Je dlhá približne 2300 kilometrov, široká 2 až 150 kilometrov a možno ju vidieť z vesmíru. Od roku 1981 je pod ochranou UNESCO.V posledných rokoch trpí až epidemickým výskytom smrtiacich hviezdic z rodu tŕňová koruna, okyslením oceánu, ako aj závažnými, tesne po sebe nasledujúcimi javmi súvisiaci s globálnym otepľovaním, ktoré vybielili a podľa vedcovcelé časti bariéry.V nedeľu oznámený záväzokpovedal Frydenberg, citovaný agentúrou DPA.Časť financií pomôže vláde pri presviedčaní farmárov, aby pozmenili svoje metódy a znižovali množstvo sedimentov i pesticídov, ktoré sú splavované do mora a následne sa dostávajú do koralovej bariéry.Podľa Frydenberga je pre bariéru stále najväčšou hrozbou globálne otepľovanie, ale napriek nedávnym prírodným javom z roku 2016 a 2017, ktoré spôsobili vybielenie, je Veľká koralová bariéra "pozoruhodne odolná".dodal minister.zdôraznil Frydenberg.