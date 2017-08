Austrália príde USA na pomoc, ak na ne zaútočí KĽDR, sľúbil Turnbull

Austrálsky premiér Malcolm Turnbull. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sydney 11. augusta (TASR) - Austrália vstúpi do konfliktu, ak Severná Kórea zaútočí na Spojené štáty. Uviedol to dnes austrálsky premiér Malcolm Turnbull. Súčasne pripomenul, že USA a Austrália majú podpísanú zmluvu o obrannej spolupráci (ANZUS), podľa ktorej má Austrália prísť USA na pomoc, ak by sa stali terčom útoku.vyhlásil Turnbull pre melbournskú rozhlasovú stanicu 3AW.vysvetlil austrálsky premiér.Napätie medzi Severnou Kóreu a Amerikou trvá už vyše 20 rokov, pričom v uplynulých týždňoch eskalovalo pre dve úspešné júlové skúšky severokórejských medzikontinentálnych balistických striel (ICBM). Bezpečnostná rada OSN prikročila v tejto súvislosti k uvaleniu nových ekonomických sankcií voči KĽDR, ktoré majú obmedziť jej príjmy z exportu až o jednu tretinu.Severokórejská armáda najnovšie vyhlásila, že "dôkladne skúma" svoje operačné plány preventívneho útoku na ostrov Guam, ktorý je nezačleneným územím USA. K útoku môže dôjsť podľa nej kedykoľvek, ak to nariadi vodca KĽDR Kim Čong-un.Americký prezident Donald Trump v noci nadnes varoval Severnú Kóreu, že ak niečo spraví Spojeným štátom, mala by byť "veľmi, veľmi nervózna". Šéf Bieleho domu uviedol, že režim severokórejského vodcu Kim Čong-una bude mať problémy, "aké dosiaľ malo iba málo krajín", informuje webový portál BBC. Trump však zároveň podotkol, že Washington bude vždy uprednostňovať rokovania.Trumpove vyjadrenia prišli po tom, ako Pchjongjang ohlásil, že má plán vypáliť štyri strely smerom k ostrovu Guam.