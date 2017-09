Austrália: Rozposielaním obálok sa začal prieskum o manželstvách gejov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Canberra 12. septembra (TASR) - Rozposielaním hlasovacích lístkov sa dnes v Austrálii začalo neoficiálne referendum o zavedení manželstiev homosexuálov. K tejto otázke sa môže približne 16 miliónov voličov vyjadriť poštou, informovala agentúra DPA.Vyšší súd v Melbourne, ktorý v systéme austrálskej justície najvyššou súdnou inštanciou, minulý týždeň zamietol výhrady odporcov voči tomuto "prieskumu". Podľa nich je zamýšľaný plebiscit - vypísaný bez súhlasu parlamentu - v rozpore s austrálskou ústavou.Proti neoficiálnemu prieskumu vystupujú aktivisti za práva gejov a lesieb, podľa ktorých plebiscit tohto druhu len povzbudí homofóbne nálady a útoky na príslušníkov sexuálnych menšín.Odporcovia kritizovali aj to, že na konanie prieskumu bude potrebných 122 miliónov austrálskych dolárov (82 miliónov eur). Tie sa majú čerpať z fondu pre mimoriadne situácie, z ktorého sa zvyčajne financujú opatrenia v prípade živelných katastrof.Austrálski voliči budú v rámci korešpondenčného prieskumu odpovedať na otázku, či si želajú zmenu platnej legislatívy, ktorá by umožnila zavedenie manželstiev osôb rovnakého pohlavia.Vyplnené hlasovacie lístky majú byť vrátené do 7. novembra. Výsledky prieskumu budú zverejnené 15. novembra. V prípade, že väčšina voličov odpovie na položenú otázku "áno", bude austrálsky parlament o príslušnej zmene zákona hlasovať ešte do Vianoc. Poslanci však nebudú viazaní výsledkami plebiscitu a budú môcť hlasovať podľa svojho svedomia.Vláda sa rozhodla vypísať nezvyčajný korešpondenčný prieskum po tom, ako konanie oficiálneho referenda zablokovala parlamentná opozícia. Na oficiálnom referende by sa austrálski voliči museli - v súlade s platnými zákonmi - povinne zúčastniť; v prípade neformálneho prieskumu takúto povinnosť mať nebudú.Prieskumy verejnej mienky dlhodobo ukazujú, že väčšina Austrálčanov legalizáciu homosexuálnych manželstiev podporuje.Premiér Turnbull viedol počas kampane tábor stúpencov legalizácie. Proti nej vystupuje jeho predchodca a stranícky kolega Tony Abbott, ktorého Turnbull predvlani pripravil o premiérske kreslo.