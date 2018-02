Austrália sprísňuje pravidlá pre zahraničné investície, obáva sa Číny

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Canberra 1. februára (TASR) - Austrálska vláda oznámila sprísnenie pravidiel v oblasti zahraničných investícií. Nové pravidlá sa budú týkať investícií do citlivých oblastí, ako sú distribúcia elektrickej energie a poľnohospodárska pôda. Dôvodom sú obavy z rastúceho vplyvu Číny.Vláda v Canberre vo štvrtok oznámila, že prísnejšie opatrenia sa dotknú firiem, ktoré sa budú uchádzať o podiely v podnikoch zabezpečujúcich prenos a distribúciu elektrickej energie a u niektorých producentov elektriny. Ako dodala, z pohľadu štátu ide o citlivé aktíva a je nevyhnutné, aby v ich prípade bolo vlastníctvo diverzifikované.Sprísnenie nastane aj v prípade zahraničných záujemcov o austrálsku poľnohospodársku pôdu. Ako povedal minister financií Scott Morrison, firmy, ktoré budú predávať farmy či ranče, budú musieť najskôr pôdu ponúknuť Austrálčanom. Podľa vlády Austrália víta zahraničné investície, nesmú však ohrozovať národné záujmy.Austrálska vláda prichádza so sprísnením podmienok v oblasti zahraničných investícií dva roky po tom, ako zablokovala významné akvizície v obidvoch spomínaných sektoroch, ktoré plánovali čínski investori. V roku 2016 najskôr pre obavy o národnú bezpečnosť zablokovala predaj najväčšieho austrálskeho súkromného vlastníka poľnohospodárskej pôdy Kidnam & Co čínskemu konglomerátu Pengxin. Neskôr neschválila predaj štátneho podielu v najväčšom austrálskom prevádzkovateľovi elektrickej siete Ausgrid.Austrália však nie je prvou krajinou, ktorá sprísňuje podmienky pre zahraničných investorov v reakcii na prudký rast investícií zo strany čínskych firiem. Plán sprísniť kontrolu v oblasti zahraničných investícií do citlivej infraštruktúry oznámila aj Británia. USA zasa začiatkom roka zablokovali plánovanú akvizíciu spoločnosti MoneyGram zaoberajúcej sa transferom peňazí firmou Ant Financial, divíziou čínskeho internetového obchodu Alibaba.