Austrália údajne zbavila občianstva teroristu Khaleda Sharroufa

Sydney 11. februára (TASR) - Na základe protiteroristického zákona Austrália údajne po prvý raz odňala občianstvo osobe s dvojakým občianstvom. Informovali o tom dnes miestne médiá.Zákon, ktorý platí od decembra 2015, sa vzťahuje iba na osoby s dvojakým občianstvom, keďže nikto nemôže zostať bez štátnej príslušnosti.Podľa týždenníka Weekend Australian úrady zbavili občianstva Khaleda Sharroufa, bojovníka teroristickej organizácie Islamský štát (IS), ktorý má aj libanonské občianstvo.Tzv. Komisia pre odňatie občianstva - zložená zo spravodajských dôstojníkov, policajtov, byrokratov a právnikov - rozhodla o Sharroufovom prípade začiatkom tohto roka. Minister pre imigráciu a ochranu hraníc Peter Dutton následne vyhlásil jeho občianstvo za neplatné.Ako informovala spravodajská stanica ABC, Duttonova hovorkyňa potvrdila dnes len to, že osoba zapojená do teroristických akcií v zahraničí prišla o austrálske občianstvo. Totožnosť osoby ale neodhalila.Sharrouf (35) odišiel do Sýrie za džihádistami IS v roku 2013. Známym sa stal v roku 2014, keď zverejnil na sociálnych sieťach fotografiu svojho vtedy sedemročného syna, ako drží sťatú hlavu sýrskeho vojaka.