Austrália vyšle do Afganistanu ďalších 30 vojakov na výcvikovú misiu

Canberra 29. mája (TASR) - Austrália vyšle do Afganistanu ďalších 30 vojakov, aby tam pomáhali s výcvikom miestnych jednotiek. Očakáva súčasne, že ďalší spojenci rovnako posilnia svoje kontingenty v nepokojnej stredoázijskej krajine, oznámila dnes austrálska ministerka obrany Marise Payneová.Šéfka rezortu pred členmi Senátu v Canberre povedala, že o zvýšenie počtu vojenských inštruktorov požiadalo NATO a podporujú ho Spojené štáty. Počet členov austrálskej výcvikovej misie v Afganistane tým dosiahne 300.uviedla Payneová. "Na misii Rozhodná podpora (Resolute Support) pod vedením NATO sa zúčastňuje 39 krajín, ktoré do nej prispievajú približne 13.500 vojakmi. Cieľom misie je poskytovať výcvik, poradenstvo a ďalšiu podporu afganským bezpečnostným silám a inštitúciám.Očakáva sa, že americký prezident Donald Trump čoskoro oznámi vyslanie ďalších okolo 5000 vojakov do Afganistanu v snahe zabrániť extrémistom zo skupiny Islamský štát (IS) v získaní silnejšieho postavenia v krajine, napísali noviny The Australian.USA majú v súčasnosti v Afganistane 8400 vojakov, čo je značne menej než 100.000 na vrchole v roku 2010.Austrálski vojaci pôsobia v Afganistane od Spojenými štátmi vedeného vojenského zásahu z roku 2001.