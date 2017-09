Austrália vyzvala Čínu, aby sprísnila hospodársku politiku voči KĽDR

Austrálsky premiér Malcolm Turnbull rozpráva počas tlačovej konferencie v Parliament House v Canberre. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sydney 4. septembra (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un je "krutý a zlý" a Čína by mohla urobiť viac pre to, aby zastavila jeho agresiu, povedal dnes austrálsky premiér Malcolm Turnbull v reakcii na jadrovú skúšku, ktorú v nedeľu uskutočnila Severná Kórea.Turnbull v rozhovore pre televíziu ABC uviedol, že ak by Čína zastavila dodávky ropy do Severnej Kórey, vyvinula by tým obrovský nátlak na Kim Čong-unov režim.povedal Turnbull na tlačovej konferencii v Canberre, pričom dodal, že bol veľmi podrobne informovaný aj o možnostiach, ktoré vo vzťahu k Severnej Kórei majú Spojené štáty.povedal austrálsky premiér, pričom dodal, že Severná Kórea síce nie je bábkovým štátom Číny, ale Peking môže ešte väčšmi obmedziť hospodárske vzťahy s Pchjongjangom a prinútiť tak Kim Čong-una, aby upustil od skúšok jadrových zbraní.Na otázku, či podľa neho Kim Čong-un predstavuje zlo, Turnbull odpovedal: