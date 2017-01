AUSTRALIAN: Nadal úštval Dimitrova, na rade je Federer

Rafael Nadal na Australian Open 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

muži - dvojhra - semifinále:



Rafael Nadal (9-Sp.) - Grigor Dimitrov (15-Bul.) 6:3, 5:7, 7:6 (5), 6:7 (4), 6:4

Melbourne 27. januára (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal bude súperom Švajčiara Rogera Federera vo finále mužskej dvojhry na grandslamovom Australian Open. Melbournský šampión z roku 2009 si v epickom druhom semifinále ako nasadená deviatka poradil s turnajovou pätnástkou Bulharom Grigorom Dimitrovom po takmer päťhodinovej päťsetovej bitke 6:3, 5:7, 7:6 (5), 6:7 (4), 6:4. Diváci v aréne Roda Lavera uvidia v nedeľu súboj dvoch veľkých rivalov. Nadal vedie vo vzájomnej bilancii 23:11.V Melbourne Parku sa obaja stretli trikrát a vždy vyhral Nadal. V roku 2009 zdolal Federera vo finále, v rokoch 2014 a 2012 v semifinále. Aj bilancia z finálových duelov na podujatiach veľkej štvorky hovorí v prospech Nadala, ktorý vyhral päť zápasov, Federer uspel v dvoch. Španiel bude mať šancu získať 15. grandslamový titul a odpútať sa v historických tabuľkách od Američana Petea Samprasa, s ktorým sa delí o druhé miesto. Nastúpi na svoje 21. finále, čím vyrovná zápis Srba Novaka Djokoviča.Dimitrov mal hneď v úvodnom geme dva brejkbaly. Nadal ich však odvrátil, vo štvrtej hre prelomil súperovo podanie a po potvrdení brejku dotiahol prvý set do úspešného konca. V druhom dejstve Dimitrov pridal na agresivite, vďaka razantným úderom do rohov dvorca dostával súpera pod tlak a po rýchlom brejku si vybudoval náskok 4:1. Nadal síce znížil na 3:4, v desiatom geme odvrátil štyri setbaly, no napokon sa mu nepodarilo vynútiť tajbrejk. Dimitrov využil pri servise Španiela piaty setbal.V treťom sete sa hral fyzicky náročný tenis s množstvom dlhých výmen, obaja hráči udierali do loptičiek s veľkou intenzitou. Nadal sa po brejku v piatom geme ujal vedenia 3:2, Dimitrov však bleskovo kontroval a rozhodnutie padlo až v tajbrejku. V skrátenej hre mal aj vďaka sérii kvalitných bekhendov po čiare navrch Nadal. Vo štvrtom sete zi obaja hráči držali podanie a tak na rad opäť prišiel tajbrejk, ktorý sa stal tentokrát korisťou Dimitrova.V úvode piateho setu nevyužil Nadal štyri brejkbaly a za stavu 3:4 sa ocitol v zložitej situácii, keď pri svojom podaní prehrával 15:40. Ukázal však obrovskú mentálnu silu, aj vďaka skvelým zásahom na sieti získal štyri fiftíny za sebou a dostal sa na koňa. V deviatom geme súpera brejkol a v ďalšej hre premenil v poradí tretí mečbal. Nadal tak upravil vzájomnú bilanciu s Dimitrovom na 7:1 a uštedril mu vôbec prvú tohtoročnú prehru. Bulhar na Australian Open vyrovnal svoje grandslamové maximum z Wimbledonu 2014.Španiel sa už teší na zápas s Federerom.