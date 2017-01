AUSTRALIAN OPEN:Bryanovci postúpili do finále,môžu vyrovnať Newcombea

Americkí tenisti Bob (vpravo) a Mike Bryanovci. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Muži - štvorhra - semifinále:



Bob Bryan, Mike Bryan (3-USA) - Pablo Carreno-Busta, Guillermo Garcia-Lopez (Šp.) 7:6 (1), 6:3

Henri Kontinen, John Peers (4-Fín./Austr.) - Marc Polmans, Andrew Whittington (Austr.) 6:4, 6:4

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Melbourne 26. januára (TASR) - Americkí tenisti Bob a Mike Bryanovci sa prebojovali do finále štvorhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne.V semifinále si ako nasadené trojky poradili so španielskym párom Pablo Carreno-Busta, Guillermo Garcia-Lopez 7:6 (1), 6:3.V sobotu budú mať šancu získať rekordný 17. deblový titul z podujatí veľkej štvorky a vyrovnať zápis legendárneho Austrálčana Johna Newcombea. V rozhodujúcom súboji sa stretnú so štvrtým nasadeným fínsko-austrálskym tandemom Henri Kontinen, John Peers, ktorý vyradil domácu dvojicu Marc Polmans, Andrew Whittington 6:4, 6:4.