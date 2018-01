AUSTRALIAN OPEN: Djokovič postúpil do 3. kola dvojhry

Český tenista Tomáš Berdych sa osviežuje v prestávke zápasu proti Španielovi Guillermovi Garciovi-Lopezovi v 2. kole grandslamového tenisového turnaja Australian Open v Melbourne 18. januára 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

muži - dvojhra - 2. kolo:



Juan Martin del Potro (12-Arg.) - Karen Chačanov (Rus.) 6:4, 7:6 (4), 6:7 (0), 6:4,

Julien Benneteau (Fr.) - David Goffin (7-Bel.) 1:6, 7:6 (5), 6:1, 7:6 (4),

Hyeon Čchung (Kór. rep.) - Daniil Medvedev (Rus.) 7:6 (4), 6:1, 6:1,

Novak Djokovič (14-Srb.) - Gael Monfils (Fr.) 4:6, 6:3, 6:1, 6:3,

Tomáš Berdych (19-ČR) - Guillermo Garcia-Lopez (Šp.) 6:3, 2:6, 6:2, 6:3,

Fabio Fognini (25-Tal.) - Jevgenij Donskoj (Rus.) 2:6, 6:3, 6:4, 6:1,

Adrian Mannarino (26-Fr.) - Jiří Veselý (ČR) 6:3, 7:6 (4), 5:7, 6:3,

Dominic Thiem (5-Rak.) - Denis Kudla (USA) 6:7 (6), 3:6, 6:3, 6:2, 6:3,

Márton Fucsovics (Maď.) - Sam Querrey (13-USA) 6:4, 7:6 (6), 4:6, 6:2,

Albert Ramos-Viňolas (21-Šp.) - Tim Smyczek (USA) 6:4, 6:2 7:6 (2)

Melbourne 18. januára (TASR) - Rakúsky tenista Dominic Thiem postúpil do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Ako nasadená päťka prehrával s Američanom Denisom Kudlom 0:2 na sety, no napokon zvíťazil 6:7 (6), 3:6, 6:3, 6:2, 6:3. Maďar Márton Fucsovics vyradil nasadenú trinástku Američana Sama Querreyho ) 6:4, 7:6 (6), 4:6, 6:2.Ďalej ide aj šesťnásobný šampión Srb Novak Djokovič. Ako nasadená štrnástka sa proti Francúzovi Gaelovi Monfilsovi pomalšie rozbiehal a prvý set prehral 4:6, postupne sa však dostal do správneho tempa a ďalšie dejstvá vyhral jasne 6:3, 6:1, 6:3. Vlani pre problémy s lakťom predčasne ukončil sezónu, no v Melbourne sa zlepšuje od zápasu k zápasu.citovala slová Djokoviča agentúra dpa. O prekvapenie sa postaral francúzsky veterán Julien Benneteau, ktorý vyradil siedmeho nasadeného Belgičana Davida Goffina 1:6, 7:6 (5), 6:1, 7:6 (4).