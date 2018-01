AUSTRALIAN OPEN: Edmund je prvým semifinalistom mužskej dvojhry

Britský tenista Kyle Edmund sa teší po výhre nad Bulharom Grigorom Dimitrovom vo štvrťfinále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne 23. januára 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Muži - dvojhra - štvrťfinále:



Kyle Edmund (V. Brit.) - Grigor Dimitrov (3-Bul.) 6:4, 3:6, 6:3, 6:4

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Melbourne 23. januára (TASR) - Britský tenista Kyle Edmund sa stal prvým semifinalistom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Vo štvrťfinále nečakane vyradil tretieho nasadeného Bulhara Grigora Dimitrova 6:4, 3:6, 6:3, 6:4. V dueli o postup do finále nastúpi proti víťazovi súboja medzi najvyššie nasadeným Španielom Rafaelom Nadalom a Chorvátom Marinom Čiličom.Edmund sa stal šiestym britským semifinalistom podujatia veľkej štvorky v Open ére. "V tejto chvíli ešte nedokážem povedať, aký to bude mať dopad na rozvoj tenisu vo Veľkej Británii. Dúfam však, že budem raz inšpiráciou pre talentované deti a pre niektoré z nich aj idolom. Byť v grandslamovom semifinále je super pocit, ďakujem austrálskym fanúšikom za podporu. V druhom sete to nebol z mojej strany príliš pekný tenis, no dokázal som sa zmobilizovať. Grigor odohral v priebehu turnaja niekoľko skvelých náročných zápasov, najmä proti domácemu Nickovi Kyrgiosovi. Dnes som hral dostatočne agresívne, to bol kľúč k úspechu," povedal Edmund v prvom pozápasovom interview s bývalým americkým tenistom Jimom Courierom.