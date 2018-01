AUSTRALIAN OPEN: Hyeon Chung postúpil do semifinále mužskej dvojhry

Juhokórejčan Chung Hyeon. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

muži - dvojhra - štvrťfinále:





Hyeon Chung (Kór. rep.) - Tennys Sandgren (USA) 6:4, 7:6 (5), 6:3

Melbourne 24. januára (TASR) - Juhokórejský tenista Hyeon Chung sa prebojoval do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Vo štvrťfinále zdolal Američana Tennysa Sandgrena v troch setoch za 2:34 h 6:4, 7:6 (5) a 6:3. V dueli o postup do finále nastúpi proti víťazovi súboja Roger Federer (2-Švajč.) - Tomáš Berdych (19-ČR).Mladík Hyeon Chung sa stal prvým hráčom z Kórejskej republiky, ktorý sa prebojoval medzi najlepšie kvarteto na grandslamovom podujatí. Dvadsaťjedenročný Hyeon Chung je zároveň najmladší tenista, ktorý postúpil do semifinále na grandslamovom turnaji od roku 2010, keď Marin Čilič v rovnakom veku prenikol medzi najlepšiu štvorku takisto v Melbourne. Hyeon Chung vyhral aj druhý vzájomný duel so Sandgrenom, o päť rokov staršieho Američana zdolal aj pred pár týždňami v 1. kole turnaja v Aucklande.