Australian Open: Lacko podľahol v 3. kole Nišikorimu

muži - dvojhra - 3. kolo:



Kei Nišikori (5-Jap.) - Lukáš LACKO (SR) 6:4, 6:4, 6:4

Melbourne 20. januára (TASR) - Slovenský tenista Lukáš Lacko neuspel v 3. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. V pozícii kvalifikanta podľahol piatemu nasadenému Japoncovi Keiovi Nišikorimu 4:6, 4:6, 4:6. Ani v treťom vzájomnom zápase nenašiel recept na finalistu US Open z roku 2014, napriek prehre však v Melbourne vyrovnal svoje maximum z januára 2012. Aj vtedy vyhral vrátane kvalifikácie päť duelov, zastavil ho až Španiel Rafael Nadal.Lacko odvrátil na začiatku stretnutia s Nišikorim za stavu 1:1 tri brejkbaly, v siedmom geme však prišiel o podanie a Japonec získal prvý set vo svoj prospech. Nišikori, ktorý stratil pri vlastnom servise iba tri fiftíny, ťažil z výborného pohybu. Hral variabilnejšie, bol dôraznejší v dlhých výmenách, lepšie returnoval a hneď na začiatku druhého setu Lackovi opäť zobral podanie.Následne prišlo ku krátkej dažďovej prestávke, počas ktorej organizátori zatiahli strechu arény Margaret Courtovej. Halové podmienky Nišikorimu vyhovovali a po ďalšom brejku odskočil súperovi na 5:1. Lacko síce v ďalších minútach vďaka zlepšenej hre znížil na 4:5, no v desiatom geme si Nišikori udržal podanie. O osude tretieho setu rozhodol Japoncov brejk za stavu 2:2.Nišikori bol rád, že vyhral v troch setoch.povedal v prvom interview priamo na kurte najlepší ázijský tenista, ktorý v súboji o postup do štvrťfinále narazí na víťaza zápasu medzi Švajčiarom Rogerom Federerom a Čechom Tomášom Berdychom.