AUSTRALIAN OPEN: Lučičová-Baroniová a S. Williamsová sú v semifinále

Americká tenistka Serena Williamsová.

Ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Mirjana Lučičová-Baroniová (Chorv.) - Karolína Plíšková (5-ČR) 6:4, 3:6, 6:4

Serena Williamsová (2-USA) - Johanna Kontová (9-V. Brit.) 6:2, 6:3

Melbourne 25. januára (TASR) - Americká tenistka Serena Williamsová sa suverénnym spôsobom prebojovala do semifinále ženskej dvojhry na Australian Open. Dvojka pavúka a držiteľka 22 titulov z podujatí "veľkej štvorky" si v noci na stredu poradila vo štvrťfinále s deviatou nasadenou Britkou Johannou Kontovou hladko v dvoch setoch 6:2, 6:3.V dueli o postup do finále úvodného grandslamu sezóny nastúpi proti prekvapeniu turnaja Mirjane Lučičovej-Baroniovej. Víťazné ťaženie 34-ročnej chorvátskej veteránky nezastavila ani piata nasadená Češka Karolína Plíšková. Finalistka vlaňajšieho US Open podľahla za 1:50 h v troch setoch 4:6, 6:3, 4:6.Lučičová-Baroniová sa druhýkrát v kariére prebojovala do grandslamového semifinále, predtým ešte ako tínedžerka v roku 1999 vo Wimbledone.boli prvé slová Lučičovej-Baroniovej.