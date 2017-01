Australian Open: Murray po postupe :Cítil som sa stále lepšie

Tenista Andy Murray Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

muži - dvojhra - 3. kolo:



Andy Murray (1-V. Brit.) - Sam Querrey (31-USA) 6:4, 6:2, 6:4,

Stan Wawrinka (4-Švajč.) - Viktor Troicki (29-Srb.) 3:6, 6:2, 6:2, 7:6 (7),

Jo-Wilfried Tsonga (12-Fr.) - Jack Sock (23-USA) 7:6 (4), 7:5, 6:7 (8), 6:3,

Mischa Zverev (Nem.) - Malek Jaziri (Tun.) 6:1, 4:6, 6:3, 6:0,

Andreas Seppi (Tal.) - Steve Darcis (Bel.) 4:6, 6:4, 7:6 (1), 7:6 (2)

Melbourne 20. januára (TASR) - Britský tenista Andy Murray sa suverénnym spôsobom prebojoval do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. V 3. kole ako nasadená jednotka zdolal tridsaťjednotkuAmeričana Sama Querreyho 6:4, 6:2, 6:4.povedal pre akreditované médiá päťnásobný melbournsky finalista, ktorý sa o postup do štvrťfinále popasuje s Nemcom Mischom Zverevom.Ďalej idú aj štvrtý nasadený Švajčiar Stan Wawrinka, Francúz Jo-Wilfried Tsonga a Talian Andreas Seppi. Wawrinka, ktorý v prvom kole vyradil po päťsetovej bitke slovenskú jednotku Martina Kližana, si v závere súboja s Troickim skomplikoval život.uviedol vlaňajší šampión US Open, ktorého v ďalšom kole čaká Seppi.