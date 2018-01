AUSTRALIAN OPEN: Nadal sa po skreči bude liečiť tri týždne

Španielsky tenista Rafael Nadal. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Melbourne 24. januára (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal sa po vyradení vo štvrťfinále grandslamového turnaja Australian Open bude liečiť približne tri týždne. Vlaňajší finalista zápas s Chorvátom Marinom Čiličom skrečoval za stavu 6:3, 3:6, 7:6 (5), 2:6, 0:2 pre zranenie nohy.Nadal nedohral duel pre bolesti v pravej nohe, ktorú spôsoboval sval v oblasti bedra. V nasledujúcich dňoch bude rehabilitovať v Španielsku, kde podstúpi protizápalovú fyzioterapiu. Po skončení trojtýždňovej liečby, ktorá by mala stačiť k úplnému zotaveniu, by mala svetová jednotka pokračovať v plánovanom programe. Nadal by sa mal predstaviť na turnajoch v Acapulcu, Indian Wells a Miami. Informovala o tom agentúra DPA.