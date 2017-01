AUSTRALIAN OPEN: Prvým finalistom mužskej dvojhry sa stal Federer

Na snímke švajčiarsky tenista Roger Federer. Foto: TASR/AP Na snímke švajčiarsky tenista Roger Federer. Foto: TASR/AP

Muži - dvojhra - semifinále:



Roger Federer (17-Švajč.) - Stan Wawrinka (4-Švajč.) 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Melbourne 26. januára (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer sa stal prvým finalistom mužskej dvojhry na grandslamovom Australian Open. Štvornásobný melbournsky šampión zdolal v strhujúcom semifinále ako turnajová sedemnástka svojho krajana a nasadenú štvorku Stana Wawrinku po päťsetovej bitke 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3. V nedeľu bude bojovať o rekordný 18. titul z podujatí veľkej štvorky proti víťazovi súboja medzi dlhoročným rivalom Španielom Rafaelom Nadalom a Bulharom Grigorom Dimitrovom.Federer upravil vzájomnú bilanciu s Wawrinkom na 19:3. Na harde s ním ešte neprehral, pričom v štrnástich dueloch stratil iba päť setov. Pre 35-ročného rodáka z Bazileja to bude prvé grandslamové finále od septembra 2015, keď na US Open nestačil na Srba Novaka Djokoviča. Doposiaľ poslednú grandslamovu trofej získal v júli 2012 vo svojej "obývačke" na tráve vo Wimbledone, v Melbourne Parku triumfoval v rokoch 2004, 2006, 2007 a 2010.Semifinálový zápas v zaplnenej aréne Roda Lavera začal aktívne, často chodil na sieť a za stavu 2:1 si vypracoval tri brejkbaly. Wawrinka ich odvrátil a v piatom geme mal dve možnosti prelomiť súperov servis. Federer si však udržal podanie a v koncovke setu slávil úspech, keď v dvanástom geme Wawrinka pokazil tri bekhendy.Federer ťažil rovnako ako v priebehu celého turnaja z výborného pohybu po dvorci a kvalitného podania, zahrával loptičky rýchlo po odskoku. O osude druhého dejstva rozhodol Federerov brejk v šiestom geme, po skončení ktorého si Wawrinka vybil frustráciu na svojej rakete.V treťom sete vlaňajší víťaz US Open pritvrdil na returne a po dvoch brejkoch ho získal jasne vo svoj prospech. Na Federera doľahla kríza a na začiatku štvrtého dejstva po tretí raz za sebou prišiel o podanie. Bleskovo síce kontroval rebrejkom, no záver setu patril Wawrinkovi. Za stavu 4:4 po skvelom obhodení zobral súperovi servis a po potvrdení brejku si vynútil piaty set. Na jeho začiatku nevyužil tri brejkbaly, čo sa mu vypomstilo. Za stavu 2:3 po sérii nevynútených chýb stratil podanie a Federer už dotiahol zápas do úspešného konca.