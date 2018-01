AUSTRALIAN OPEN: Rybáriková postúpila prvýkrát do 3. kola dvojhry

Na snímke Magdaléna Rybáriková Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženy - dvojhra - 2. kolo:



Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (19-SR) - Kirsten Flipkensová (Bel.) 6:4, 0:6, 6:2

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Melbourne 17. januára (TASR) - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková sa prvýkrát v kariére prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. V druhom kole si ako nasadená devätnástka poradila s Belgičankou Kirsten Flipkensovou 6:4, 0:6, 6:2. V dueli o postup do osemfinále nastúpi v noci na piatok SEČ proti Ukrajinke Kateryne Bondarenkovej, s ktorou má vyrovnanú bilanciu 2:2. Všetky štyri zápasy sa hrali na harde, doposiaľ poslednýkrát však obe hrali proti sebe v roku 2011.Rybáriková s Flipkensovou hrajú veľmi podobným štýlom, často využívajú slajzovaný bekhend a tak diváci od začiatku sledovali technický tenis s množstvom dlhých krosových výmen. Belgičanka sa ujala vedenia 2:0. Rybáriková však bleskovo vyrovnala na 2:2 a v koncovke prvého setu mala navrch. Za stavu 4:4 čistou hrou prelomila podanie súperky a v ďalšom geme premenila po bekhendovom winneri v poradí druhý setbal. V druhom dejstve Belgičanka pridala na agresivite, začala častejšie chodiť na sieť a ovládla dianie na dvorci. Trikrát zobrala Rybárikovej servis a uštedrila jejSlovenka následne zamierila do šatne a krátka pauza jej pomohla zmobilizovať sa. V treťom sete hrala ako vymenená a po dvoch brejkoch odskočila Flipkensovej na 5:0. Belgičanka už stačila iba skorigovať na 2:5. V ôsmom geme premenila Rybáriková pri vlastnom servise v poradí tretí mečbal a upravila vzájomnú bilanciu s Flipkensovou na 4:2. V Melbourne má už istú prémiu 142.500 austrálskych dolárov pred zdanením a 130 bodov do svetového rebríčka WTA. V jeho onlajn vydaní figuruje na 19. mieste - najvyššie v kariére.