AUSTRALIAN OPEN: S. Williamsová narazí vo štvrťfinále na Kontovú

Ženy - dvojhra - osemfinále:



Serena Williamsová (2-USA) - Barbora Strýcová (16-ČR) 7:5, 6:4

Johanna Kontová (9-V. Brit.) - Jekaterina Makarovová (30-Rus.) 6:1, 6:4

Mirjana Lučičová-Baroniová (Chor.) - Jennifer Bradyová (USA) 6:4, 6:2

Melbourne 23. januára (TASR) - Americká tenistka Serena Williamsová sa prebojovala do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. Šesťnásobná melbournska šampiónka si v osemfinále ako nasadená dvojka poradila s Češkou Barborou Strýcovou 7:5, 6:4. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti Britke Johanne Kontovej. Turnajová deviatka zdolala Rusku Jekaterinu Makarovovú, ktorá v 3. kole vyradila Slovenku Dominiku Cibulkovú, hladko 6:1, 6:4.Serena Williamsová sa v zápase so Strýcovou trápila na podaní, robila priveľa nevynútených chýb, v koncovkách setov však napokon slávila úspech. V úvodnom dejstve premenila za stavu 6:5 v poradí ôsmy setbal. V druhom síce prišla o vedenie 4:1, no v desiatom geme vďaka sérii winnerov prelomila podanie súperky a zabezpečila si postup medzi elitnú osmičku. "Dokázala som vyhrať napriek tomu, že som dnes nemala svoj deň, čo je vždy veľmi dobré. Niekedy sa v tenise stáva, že sa spoliehate iba na jeden úder a keď vám nevychádza, neviete kam z konopí. Podanie ma neposlúchalo a Strýcova dala do kurtu veľa returnov, no mala som našťastie plán B. Pevne verím, že proti Kontovej to bude herne z mojej strany oveľa lepšie," povedala pre akreditované médiá mladšia zo sestier Williamsových, ktorá spravila štyri dvojchyby a mala iba 45-percentnú úspešnosť prvého podania.Kontová proti Makarovovej potvrdila dobrú formu, vlaňajšia semifinalistka Australian Open štyrikrát zobrala Ruske podanie a sama ho stratila iba raz. Štvrťfinálový súboj proti bývalej svetovej jednotke berie ako veľkú výzvu. "Hrať proti Serene bude pre mňa neuveriteľná skúsenosť. Je to jedná z hráčok, ktorá bola v profesionálnom kolotoči už v čase, keď som vyrastala a učila sa tenisovú abecedu. Je to pre mňa obrovská česť. už sa neviem dočkať, kedy budeme stáť oproti sebe na tom istom dvorci," citovala slová Kontovej agentúra AP.Po prvý raz si singlové štvrťfinále v Melbourne zahrá Chorvátka Mirjana Lučičová-Barroniová po triumfe 6:4, 6:2 nad Američankou Jennifer Bradyovou. Rodáčka z Dortmundu je deblová šampiónka Australian Open z roku 1998. Vtedy iba ako 15-ročná triumfovala po boku Švajčiarky Martiny Hingisovej. "Je to neuveriteľné byť vo veku 34 rokov medzi najlepšou osmičkou na úvodnom grandslame sezóny. Je za tým veľa odriekania. Som tvrdohlavá a keď si niečo zaumienim, idem za tým a dávam do toho srdce. Je to požehnanie mať okolo seba skvelú partiu ľudí - trénerov a rodinných príslušníkov, ktorí ma podporujú," vyznala sa Lučičová-Barroniová v prvom interview priamo na kurte.