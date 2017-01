AUSTRALIAN OPEN: Serena zničila sestru a prekonala legendárnu Grafovú

Americká tenistka Serena Williamsová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženy - dvojhra - finále:



Serena Williamsová (2-USA) - Venus Williamsová (13-USA) 6:4, 6:4

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Melbourne 28. januára (TASR) - Americká tenistka Serena Williamsová sa stala po siedmy raz v kariére víťazkou ženskej dvojhry na grandslamovom Australian Open a bude opäť svetová jednotka. Vo finále si ako turnajová dvojka poradila so svojou staršou sestrou a nasadenou trinástkou Venus Williamsovou 6:4, 6:4. V Melbourne získala 23. singlový titul z podujatí veľkej štvorky, čo sa v Open ére ešte nikomu nepodarilo.V historických tabuľkách sa odpútala od Nemky Steffi Grafovej, s ktorou sa delila o druhé miesto. Už iba jediná trofej ju delí od vyrovnania absolútneho rekordu Austrálčanky Margaret Courtovej. Mladšia zo sestier Williamsových v pondelok vystrieda na čele rebríčka WTA Nemku Angelique Kerberovú, ktorá v pozícii obhajkyne titulu skončila už v osemfinále na rakete Američanky CoCo Vandewegheovej. Američanka si z Melbourne odnáša prémiu 3,7 milióna austrálskych dolárov a 2000 bodov do svetového rebríčka. V priebehu celého turnaja nestratila ani set.Sestry Williamsové sa stretli v grandslamovom finále deviatykrát, naposledy nastúpili proti sebe vo Wimbledone 2008. Venus hrala o titul na úvodnom vrchole sezóny druhýkrát. V januári 2003 podľahla sedemnásobná grandslamová víťazka v rozhodujúcom súboji práve Serene, ktorá v Melbourne Parku triumfovala aj v rokoch 2005, 2007, 2009, 2010 a 2015. "Williamsky" sa v aréne Roda Lavera zapísali do histórie ako najstaršie grandslamové finalistky v Open ére, dokopy majú 71 rokov.Úvod finálového zápasu poznačila nervozita, v prvých štyroch gemoch obe aktérky dvakrát stratili podanie. Za stavu 1:1 Venus dvakrát pomohla páska, čo Serenu rozzúrilo, rozbila raketu a od empajrovej rozhodkyne dostala varovanie. Papierová favoritka robila príliš veľa nevynútených chýb, od stavu 2:3 a 0:30 však získala štyri fftíny v rade, čo ju výrazne povzbudilo. V siedmom geme po víťaznom bekhendovom longlajne prelomila podanie Venus, ktorá často kazila z forhendu a prvý set získala vo svoj prospech. Zakončila ho esom.Na začiatku druhého dejstva si obe hráčky suverénne vyhrali svoje podania. Za stavu 1:1 Venus otočila z 0:40. Za stavu 3:3 odvrátila ďalšie dva brejkbaly, agresívne hrajúca Serena jej však po víťaznom returne napokon zobrala servis a zápas už dotiahla do úspešného konca. Za stavu 5:4 premenila staronová svetová jednotka po útoku na sieti pri vlastnom podaní hneď prvý mečbal. Na grandslamovej pôde ešte nikdy neprehrala finálový duel, v ktorom vyhrala prvý set.