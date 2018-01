AUSTRALIAN OPEN: Wozniacka získala prvý grandslamový titul v kariére

Na snímke Dánka Caroline Wozniacka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženy - dvojhra - finále:



Caroline Wozniacka (2-Dán.) - Simona Halepová (1-Rum.) 6:3, 3:6, 6:4

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Melbourne 27. januára (TASR) - Dánska tenistka Caroline Wozniacka sa stala víťazkou ženskej dvojhry na Australian Open v Melbourne a získala prvý grandslamový titul v kariére. Vo finále si ako nasadená dvojka poradila s turnajovou jednotkou Rumunkou Simonou Halepovou 6:3, 3:6, 6:4. V pondelok sa po šesťročnej prestávke vráti na vrchol svetového rebríčka WTA, na ktorom vystrieda Halepovú. Z Melbourne si odnáša prémiu štyri milióny austrálskych dolárov a 2000 bodov do rebríčka.Wozniacka je historicky prvou dánskou grandslamovou šampiónkou. Prvú trofej z podujatí veľkej štvorky získala na tretí pokus. V rokoch 2014 a 2009 neuspela vo finále US Open. Halepová ťahala aj vo svojom treťom grandslamovom finále za kratší koniec, v rokoch 2017 a 2014 neuspela na Roland Garros. Nevyužila šancu stať sa druhou rumunskou grandslamovou šampiónkou po Viriginii Ruziciovej, ktorá v roku 1978 nenašla premožiteľku na parížskej antuke.Po prvý raz v Open ére sa v dueli o grandslamový titul stretli dve hráčky, ktoré na ceste do finále odvrátili mečbaly. Halepová čelila piatim mečbalom - trom v dueli 3. kola proti Američanke Lauren Davisovej a dvom v semifinále proti Nemke Angelique Kerberovej. Wozniacka ušla z dvoch mečbalov v stretnutí 2. kola proti Chorvátke Jane Fettovej.Wozniackej vyšiel úvod zápasu, keď v druhom geme prelomila podanie Halepovej a po potvrdení brejku sa ujala vedenia 3:0. Dánka hrala rýchlo a presne, tlačila súperku z forhendu a viackrát prekvapila Halepovú údermi do protipohybu. Za stavu 5:2 bola blízko k zisku prvého setu, no Rumunka nezložila zbrane, vďaka zlepšenému výkonu vyrovnala na 5:5 a vynútila si tajbrejk. Ten bol však jasne v réžii Wozniackej, ktorá slávila úspech vďaka agresívnej hre.V druhom sete za stavu 1:1 boli diváci svedkami "maratónskeho" gemu, v ktorom mala Wozniacka k dispozícii štyri brejkbaly, Halepová si však udržala podanie. Za stavu 3:2 požiadala o medical time out a nechala si zmerať tlak i tepovú frekvenciu. Po návrate na dvorec mala problémy s pohybom spôsobené kŕčom do stehna, napriek tomu však v ôsmom geme zobrala Wozniackej servis a za stavu 5:3 išla podávať na víťazstvo v sete. Vďaka obrovskej bojovnosti odvrátila tri brejkbaly a druhé dejstvo sa stalo jej korisťou. V rozhodujúcom sete to bol festival brejkov. Halepová otočila z 1:3 na 4:3, no záver zvládla lepšie Woznicka, ktorá po ošetrení nohy získala tri gemy v rade. V desiatej hre premenila hneď prvý mečbal.