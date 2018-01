Austráliu na MS 2018 vo futbale povedie Holanďan van Marwijk

Bert van Marwijk Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sydney 25. februára (TASR) - Futbalistov Austrálie povedie na MS 2018 v Rusku Holanďan Bert van Marwijk. Vo funkcii nahradí Angeho Postecogloua, ktorý vlani v novembri prekvapujúco rezignoval na svoju funkciu napriek tomu, že so "Socceroos" uspel v interkontinentálnej baráži s Hondurasom.Van Marwijk na MS 2010 v JAR postúpil s Holandskom až do finále, v ktorom Oranjes prehrali so Španielskom.citovala slová van Marwijka agentúra DPA.