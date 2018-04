Austrálska armáda zakázala používanie symbolov smrti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sydney 19. apríla (TASR) - Austrálska armáda zakázala svojim príslušníkom používanie symbolov smrti, napríklad kostlivcov a lebiek so skríženými hnátmi. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA s odvolaním sa na správy austrálskych médií.Príslušné nariadenie vydal tento týždeň generálporučík Angus Campbell, ktorý sa v júli stane hlavným veliteľom austrálskej armády. Nosenie symbolov propagujúcich smrť a násilie podľa neho vo všeobecnosti vyjadruje povýšenosť a nedostatok zdravého úsudku a podrýva morálne hodnoty armády.vysvetlil generál Campbell.Pre vydanie zákazu sa rozhodol po tom, ako si všimol, že austrálski vojaci pôsobiaci doma vo vlasti i v zahraničí majú takéto symboly na nášivkách či odznakoch. Zdôraznil však, že sa to týka len malého množstva vojakov, ktorí zvyčajne nenosia lebky so zlým úmyslom, pretože ide o bežnú súčasť súčasnej popkultúry.Príslušná interná direktíva bola podľa austrálskej televízie ABC bola rozposlaná armádnym dôstojníkom 17. apríla a neskôr bola zverejnená na internetových sociálnych sieťach. Veliteľom bolo nariadené, aby zaistili okamžité odstránenie symboliky smrti zo svojich útvarov.