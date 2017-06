Austrálska vláda odškodní nelegálnych migrantov, vinu nepriznáva

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sydney 14. júna (TASR) - Austrálska vláda a advokáti nelegálnych migrantov, ktorí v rokoch 2012-16 žili v utečeneckom tábore na ostrove Manus, patriaceho Papui-Novej Guinei, dnes dosiahli kompromis o finančnej kompenzácii pre poškodených.Ako uviedla agentúra DPA, obe strany dospeli k dohode len niekoľko hodín pred začiatkom súdneho procesu, ktorý sa v tejto veci mal začať dnes na súde v Melbourne.Advokáti právnickej firmy Slater and Gordon, ktorí zastupovali záujmy vyše 1900 migrantov, tvrdili, že ich mandantom bola počas pobytu v utečeneckom tábore spôsobená značná psychická i fyzická ujma. Právnici zastupujúci vládu tieto tvrdenia odmietali, napriek tomu však pred začatím súdneho procesu súhlasili s vyplatením odškodného.Výška odškodného bude dohodnutá na súde. Advokáti z firmy Slater and Gordon však avizovali, že celková suma bude okolo 70 miliónov austrálskych dolárov. Vláda podľa nich súhlasila aj so zaplatením trov vo výške okolo 20 miliónov austrálskych dolárov.Austrálsky minister pre imigráciu a ochranu hraníc Peter Dutton nepriamo potvrdil dosiahnutie kompromisu, keď uviedol, že austrálski daňovníci zaplatili už 13,7 miliardy dolárov za obnovenie kontroly nad hranicami, o ktorú Austrália prišla počas vlády labouristov. "Dnes sme k tejto sume pridali ešte jeden šek na 90 miliónov," spresnil.Dutton poznamenal, že súhlas vlády so zaplatením odškodného utečencom nie je uznaním pravdivosti tvrdení, že migranti v tábore na ostrove Manus žili v neľudských podmienkach. Vysvetlil, že vláda pristúpila na dohodu - "rozumný kompromis", aby sa vyhla dlhému súdnemu procesu a s tým súvisiacimi vysokými súdnymi trovami.Vláda Papuy-Novej Guiney má v pláne zavrieť tábor na ostrove Manus koncom októbra. Dutton opakovane vyhlasoval, že žiaden jeho obyvateľ sa nebude môcť presunúť na územie Austrálie.Očakáva sa, že časť utečencov z Manusu prijme ostrovný štát Nauru, kde Austrália vybudovala tábor pre ilegálnych migrantov. Časť migrantov presunú zrejme do USA, a to na základe medzivládnej dohody uzavretej vlani vládami Austrálie a USA. Prezident USA Donald Trump túto dohodu síce ostro kritizoval, ale súhlasil s jej plnením.Väčšinu obyvateľov utečeneckých táborov, ktoré Austrália vybudovala na ostrovoch Manus a Nauru, tvoria utečenci z Blízkeho a Stredného východu tvrdiaci, že vo svojej vlasti boli vystavení buď prenasledovaniu kvôli vierovyznaniu, alebo násilnostiam.