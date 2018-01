Austrálsky futbalista Cahill sa po 14 rokoch vrátil do Millwallu

Na archívnej snímke Tim Cahill Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Millwall 30. januára (TASR) - Austrálsky futbalista Tim Cahill podpísal v pondelok krátkodobú zmluvu s anglickým druholigovým klubom FC Millwall.Tridsaťosemročný Cahill sa vracia do tímu, v ktorom pôsobil v rokoch 1998 až 2004. Nastrieľal zaň 57 gólov v 251 zápasoch. V Millwalle bude hrať do konca sezóny, ktorá končí približne mesiac pred začiatkom MS v Rusku. Cahill sa chce v bývalom klube dobre pripraviť na vrchol sezóny.povedal Cahill.Austrálčan odišiel z Millwallu do Evertonu v roku 2004, potom pôsobil v tíme New York Red Bulls. Odtiaľ zamieril do Číny, naposledy hral v rodnej krajine za Melbourne City. Informovala agentúra AP.