Austrálsky premiér:Hrozba ohľadom zmareného útoku na lietadlo pominula

Austrálsky premiér Malcolm Turnbull. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sydney 3. augusta (TASR) - Austrálskemu odvetviu leteckej dopravy už nehrozí nebezpečenstvo v súvislosti so zmareným plánom na útok na lietadlo, oznámil dnes premiér Malcolm Turnbull. Úrady plánujú upraviť niektoré sprísnené bezpečnostné opatrenia, ktoré tento týždeň viedli k značným meškaniam na letiskách.Turnbull uviedol, že spravodajská služba Austrálie vráti varovanie pred hrozbami pre leteckú dopravu na úroveň, ktorá platila pred tým, ako v Sydney v sobotu zadržali štyroch mužov pre podozrenie z plánovania útoku na lietadlo, informuje agentúra AP.Po zatknutiach posilnili bezpečnostné opatrenia na všetkých veľkých medzinárodných i domácich letiskách v Austrálii, v dôsledku čoho cestujúci museli čakať v dlhých radoch a ich lety meškali. Premiér Turnbull dnes povedal, že rozšírené bezpečnostné opatrenia budú uplatňované aj naďalej, no upravia ich tak, aby sa meškania obmedzili. Bližšie podrobnosti poskytnúť odmietol.Austrálske úrady zverejnili len málo informácií o prekazenom pláne na útok, nie je tak jasný jeho presný charakter ani to, aké lietadlo či letecká spoločnosť mohli byť terčom. V utorok aerolínie Etihad Airways oznámili, že spolupracujú s austrálskou políciou pri pokračujúcom vyšetrovaní, čo naznačuje, že cieľom útoku mohlo byť jedno z lietadiel tejto vlajkovej leteckej spoločnosti Spojených arabských emirátov.Polícia zatiaľ nevzniesla obvinenia voči žiadnemu zo zadržaných a jedného z nich v utorok večer prepustila. Komisár polície štátu Nový Južný Wales Mick Fuller dnes uviedol, že vzhľadom na dôkazy, ktoré sú podľa neho "veľmi silné", očakáva obvinenie zvyšnej trojice.