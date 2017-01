Austrálsky premiér o odstúpení Trumpa z TPP: Je to veľká hanba

Donald Trump. Foto: TASR/AP Donald Trump. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sydney/Tokio 24. januára (TASR) - Odstúpenie USA od plánovanej dohody o Transpacifickom obchodnom partnerstve (TPP) sa postaralo o nevôľu v ostatných zúčastnených krajinách. Japonsko, Austrália a Nový Zéland dnes oznámili, že sa pokúsia nového amerického prezidenta Donalda Trumpa presvedčiť, aby dohodu zachránil.Medzi členov TPP má patriť 12 štátov, okrem USA sú to Kanada, Mexiko, Austrália, Japonsko, Brunej, Malajzia, Vietnam, Singapur, Nový Zéland, Čile a Peru. Trump však v pondelok 23. januára podpísal dekrét o odstúpení od dohody, čím plní svoj volebný sľub.Japonsko mieni pokračovať v úsilí o vytvorenie TPP. Podľa informácií japonskej agentúry Jiji Press vláda dúfa, že dokáže Trumpov postoj zmeniť. Minister financií Taro Aso ho chce presvedčiť o strategickom a ekonomickom význame TPP. Minister zahraničných vecí Fumio Kišida zas argumentuje, že aj USA po vojne profitovali z voľného obchodu.Austrálsky premiér Malcolm Turnbull vyjadril nádej, že sa Trump nechá presvedčiť. "Možno sa americká politika časom opäť zmení, ako to bolo aj v prípade iných obchodných dohôd." Na druhej strane nevylúčil, že TPP bude pokračovať aj bez USA a k partnerstvu sa pridá Čína. Austrálsky minister obchodu Steve Ciobo sa k Trumpovmu rozhodnutiu vyjadril: "Je to veľká hanba, neprišlo to však neočakávane." Ciobo tak reagoval na vyhlásenia Trumpa počas volebnej kampane, že od TPP odstúpi.Novozélandský minister obchodu Todd McClay oznámil, že s ostatnými zúčastnenými krajinami rokoval o budúcnosti TPP už minulý týždeň počas Svetového hospodárskeho fóra v Davose.Zúčastnené krajiny celé roky rokovali o dohode o TPP, zatiaľ však nevstúpila do platnosti. Dohodu zatiaľ ratifikoval len japonský parlament. TPP bolo kľúčovou súčasťou programu teraz už bývalého prezidenta Baracka Obamu, ktorý chcel posilniť ekonomické vzťahy USA s ázijskými krajinami.Odstúpenie USA od TPP považuje čínska vláda za dobrú správu, nakoľko tak dostáva veľkú šancu pre vlastnú dohodu o voľnom obchode v ázijskom regióne.