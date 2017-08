Austrálsky súd: Utečenecký tábor v Papue-Novej Guinei je legálny

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Sydney 17. augusta (TASR) - Najvyšší austrálsky súd dnes rozhodol, že austrálska vláda postupuje v súlade so zákonom, keď posiela žiadateľov o azyl, ktorí sa dostanú do krajiny po mori, do migračných táborov v Papue-Novej Guinei. Informovala o tom agentúra AP.Rozhodnutie Najvyššieho súdu Austrálie prišlo po vlaňajšom verdikte papuánskeho najvyššieho súdu, podľa ktorého Austrália zadržiava azylantov na papuánskom tichomorskom ostrove Manus v rozpore s ústavou Papuy-Novej Guiney. Obe krajiny zhodne oznámili, že tábor na Manuse bude uzavretý do októbra, osud migrantov, ktorí tam žijú, je však naďalej nejasný.Na austrálsky najvyšší súd sa obrátil iránsky žiadateľ o azyl, ktorého zadržiavajú na ostrove Manus od roku 2013. Súd však stanovil, že takýto postup je legálny - sčasti preto, že na základe ústavy sa austrálska vláda nemusí podriaďovať domácim zákonom inej krajiny.Austrália odmieta prijať na svojom území azylantov, ktorí sa pokúšajú doplaviť na jej pobrežia po mori. Namiesto toho platí Papue-Novej Guinei a tichomorskému ostrovnému štátu Nauru za ich umiestnenie v táboroch, ktoré skupiny pre ľudské práva odsudzujú ako veľmi kruté.Takýto postup je predmetom početných žalôb na súdoch v Austrálii i Papue-Novej Guinei. V júni sa Austrália dohodla na vyrovnaní vo výške 90 miliónov austrálsky dolárov (60,4 mil. eur) s vyše 1900 azylantmi, ktorých zadržiavali alebo zadržiavajú na Manuse. Austrálsku vládu žalovali pre fyzické a duševné ujmy, ktoré podľa vlastných slov utrpeli v dôsledku podmienok na tomto ostrove, ako aj za nezákonné väznenie.Austrália tvrdí, že odmietanie azylantov prichádzajúcich po mori je potrebné, aby ich odradilo od nebezpečnej plavby s často smrtiacimi následkami. Desiatky utečencov však na roky fakticky uviazli na uvedených ostrovoch.Spojené štáty zvažujú prijatie celkovo 1250 utečencov z Manusu a Nauru na základe dohody, ktorú s Austráliou uzavreli USA, keď bol ešte ich prezidentom Barack Obama. Jeho nástupcu Donalda Trumpa podľa správ rozhnevalo, keď sa o tejto dohode dozvedel, a zatiaľ nie je jasné, koľko z týchto utečencov, ak vôbec nejakých, napokon USA prevezmú.