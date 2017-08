Austrálsky terorista žiada vládu o pomoc po zadržaní v Turecku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sydney 13. augusta (TASR) - Jeden z najhľadanejších teroristov Austrálie požiadal o pomoc od austrálskej vlády po tom, ako ho zadržali v Turecku. Informovali o tom dnes miestne médiá.Neil Prakash (27), ktorý získaval bojovníkov pre teroristickú skupinu Islamský štát (IS) a plánoval teroristické činy proti Austrálčanom, bol zadržaný v Turecku vlani v októbri po úteku zo Sýrie.Muž, ktorý sa narodil v Melbourne, je v tureckej väzbe, pokým tamojšie súdy rozhodujú o austrálskej žiadosti o vydanie. Pred jeho vrátením na proces do Austrálie musí byť uzavreté trestné konanie v Turecku, píše agentúra DPA.Prakash požiadal austrálsku vládu o pomoc, informovali dnes melbournské noviny Herald-Sun, a ministerka zahraničných vecí Julie Bishopová uviedla, že austrálski konzulárni pracovníci mu poskytujú "základnú" pomoc.povedala Bishopová pre denník.Prakash údajne údadom oznámil, že počas bojov v Sýrii sa oženil s holandskou "džihádistickou nevestou" a majú spolu dve deti, ktoré sú stále v Sýrii a ktoré môžu mať nárok na austrálske občianstvo.Austrálske zákony stanovujú, že právo na občianstvo krajiny majú aj ľudia narodení v zahraničí, ktorých najmenej jedného austrálskeho rodiča.Bishopová sa k tejto záležitosti odmietla vyjadriť.Austrálsky minister zdravotníctva Greg Hunt dnes pre televíziu Channel Seven povedal, že vláda upriamuje pozornosť na spravodajské informácie o teroristickej skupine, ktoré by mohol Prakash poskytnúť.Premiér Malcolm Turnbull označil Prakasha, ktorý je na zozname najhľadanejších teroristov Austrálie už tri roky, za